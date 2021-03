Roma: «Io venduta dal mio ragazzo per 10.000 euro», in Italia per amore, finisce “schiava” e a fare la prostituta (Di martedì 16 marzo 2021) venduta come schiava e avviata alla prostituzione, una brutta storia che arriva da Roma. Sono stati i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Viterbo nella giornata di ieri ad arrestare 4 cittadini stranieri. Le accuse a loro carico sono pesantissime: riduzione in schiavitù, tentata alienazione di schiavi, tentata estorsione aggravata. Ma anche favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, cessione di sostanze stupefacenti. Le indagini Le indagini sono state avviate nell’estate del 2019, quando una donna di origini rumene si era presentata presso la Stazione Carabinieri di Tuscania (VT) denunciando la scomparsa della figlia ventenne, della quale non aveva notizie da diverso tempo. In seguito, aveva appreso che la figlia era stata condotta dal fidanzato prima in Inghilterra e poi in Romania. Da qui veniva portata ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 16 marzo 2021)comee avviata alla prostituzione, una brutta storia che arriva da. Sono stati i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Viterbo nella giornata di ieri ad arrestare 4 cittadini stranieri. Le accuse a loro carico sono pesantissime: riduzione in schiavitù, tentata alienazione di schiavi, tentata estorsione aggravata. Ma anche favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, cessione di sostanze stupefacenti. Le indagini Le indagini sono state avviate nell’estate del 2019, quando una donna di origini rumene si era presentata presso la Stazione Carabinieri di Tuscania (VT) denunciando la scomparsa della figlia ventenne, della quale non aveva notizie da diverso tempo. In seguito, aveva appreso che la figlia era stata condotta dal fidanzato prima in Inghilterra e poi innia. Da qui veniva portata ...

CasilinaNews : Venduta come schiava, era obbligata a prostituirsi a Roma. Arrestati i suoi aguzzini - CorriereCitta : Roma: «Io venduta dal mio ragazzo per 10.000 euro», in Italia per amore, finisce “schiava” e a fare la prostituta - corriereviterbo : Prostituzione, operazione dei carabinieri. Liberata una ragazza venduta e costretta a prostituirsi #Viterbo,… - PaoloPozzani : RT @AndreaVenanzoni: @PaoloPozzani A Roma, non a caso (vista la caratura 'ideologica' attuale), viene declinata e 'venduta' proprio in quel… - AndreaVenanzoni : @PaoloPozzani A Roma, non a caso (vista la caratura 'ideologica' attuale), viene declinata e 'venduta' proprio in q… -