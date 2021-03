Reddito di Cittadinanza: sì al rifinanziamento, congelamento per chi trova occupazione (Di martedì 16 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCambia il Reddito di Cittadinanza nel nuovo Decreto sostegni: si va verso un rifinanziamento per chiunque ne benefici ma allo stesso tempo si punterà a diminuire il numero dei percettori cercando di allargare le possibilità di trovare una nuova occupazione. Un obiettivo ambizioso per il Ministro del Lavoro Andrea Orlando che ha spiegato le proprie intenzioni: rifinanziare con un miliardo di euro e soprattutto permettere di congelare il beneficio qualora si crei l’opportunità lavorativa. Un grande passo in avanti che potrebbe dare maggiori sicurezze in caso di fine delle attività, ci sarebbe la possibilità di ritornare a a sfruttare il paracadute del Reddito alle stesse condizioni di prima. Un’ulteriore aggiunta che va a incrementare i soldi stanziati da qui ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 16 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCambia ildinel nuovo Decreto sostegni: si va verso unper chiunque ne benefici ma allo stesso tempo si punterà a diminuire il numero dei percettori cercando di allargare le possibilità dire una nuova. Un obiettivo ambizioso per il Ministro del Lavoro Andrea Orlando che ha spiegato le proprie intenzioni: rifinanziare con un miliardo di euro e soprattutto permettere di congelare il beneficio qualora si crei l’opportunità lavorativa. Un grande passo in avanti che potrebbe dare maggiori sicurezze in caso di fine delle attività, ci sarebbe la possibilità di ritornare a a sfruttare il paracadute delalle stesse condizioni di prima. Un’ulteriore aggiunta che va a incrementare i soldi stanziati da qui ...

