Il conto del Covid nei tribunali. Distretti col 70% dei processi fermi. A Roma i verdetti collegiali sono diminuiti del 32%. E la situazione è persino più grave a Milano (Di martedì 16 marzo 2021) Dopo un anno di pandemia, è ormai certificato lo stato di coma della giustizia italiana. Che il nostro ordinamento giudiziario non fosse in salute, tanto che da anni è continuamente bersagliato da Bruxelles, è cosa nota ma l’avvento del coronavirus ha letteralmente messo in ginocchio l’intero sistema tanto che sono crollate le sentenze dei tribunali di tutto il Paese mentre sono aumentate le pendenze. Gli effetti della pandemia sono stati a dir poco sconvolgenti nella Capitale, come raccontato dal presidente della Corte d’Appello Giuseppe Meliadò in una relazione, tanto che si è registrato “il marcato aumento delle pendenze presso il tribunale penale di Roma, dove le pendenze hanno visto un incremento del 16,41% e del 7,91% rispettivamente nel ruolo monocratico e collegiale, e le sentenze pronunciate ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 16 marzo 2021) Dopo un anno di pandemia, è ormai certificato lo stato di coma della giustizia italiana. Che il nostro ordinamento giudiziario non fosse in salute, tanto che da anni è continuamente bersagliato da Bruxelles, è cosa nota ma l’avvento del coronavirus ha letteralmente messo in ginocchio l’intero sistema tanto checrollate le sentenze deidi tutto il Paese mentreaumentate le pendenze. Gli effetti della pandemiastati a dir poco sconvolgenti nella Capitale, come raccontato dal presidente della Corte d’Appello Giuseppe Meliadò in una relazione, tanto che si è registrato “il marcato aumento delle pendenze presso il tribunale penale di, dove le pendenze hanno visto un incremento del 16,41% e del 7,91% rispettivamente nel ruolo monocratico e collegiale, e le sentenze pronunciate ...

Advertising

marattin : Sento il dovere, da cittadino e da parlamentare, di chiedermi a voce alta de ci si rende pienamente conto delle con… - M5S_Camera : Da settimane stiamo chiedendo al Governo di accelerare sui ristori a imprenditori, partite Iva, commercianti, artig… - EleonoraEvi : Dopo più di due anni il tribunale di Milano si pronuncerà domani sul “processo del secolo” circa la maxi #tangente… - fcolarieti : Il conto del Covid nei tribunali. Distretti col 70% dei processi fermi. A Roma i verdetti collegiali sono diminuiti… - Bus1ShmiLe : Ma si renderà conto davvero del modo in cui lo shippano con Francesco o no?! Non riesco a capire signor giudice -

Ultime Notizie dalla rete : conto del Carte di credito, se il conto è in rosso la banca può ridurre subito il plafond Il Sole 24 ORE Pranzano al ristorante e se ne vanno senza pagare. La ristoratrice avvisa i colleghi e mette le foto su Facebook: «Aiutatemi a trovarli» In due, un ragazzo e una ragazza, sono seduti al tavolo del ristorante, hanno consultato il menù, hanno pranzato e poi con qualche escamotage sono fuggiti via via senza pagare il conto: ...

Covid, weekend e Pasqua zona rossa: il piano del Viminale ... dal Viminale ai prefetti e relativa al decreto legge del 13 marzo scorso con le nuove misure di contenimento del virus. "Tenuto conto" che le nuove disposizioni introducono "una disciplina più ...

In due, un ragazzo e una ragazza, sono seduti al tavolo del ristorante, hanno consultato il menù, hanno pranzato e poi con qualche escamotage sono fuggiti via via senza pagare il conto: ...... dal Viminale ai prefetti e relativa al decreto legge del 13 marzo scorso con le nuove misure di contenimento del virus. "Tenuto conto" che le nuove disposizioni introducono "una disciplina più ...