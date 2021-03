Covid: anche Svezia e Lettonia sospendano vaccinazioni con Astrazeneca (Di martedì 16 marzo 2021) Stoccolma, 16 mar. (Adnkronos) – anche Svezia e Lettonia sospenderanno le somministrazioni del vaccino Astrazeneca in via precauzionale. Lo hanno annunciato le autorità sanitarie dei due paesi, seguendo la decisione di ieri di Germania, Italia, Francia e Spagna ed altri in Europa, in attesa di un nuovo parere dell’Agenzia europea del farmaco. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 16 marzo 2021) Stoccolma, 16 mar. (Adnkronos) –sospenderanno le somministrazioni del vaccinoin via precauzionale. Lo hanno annunciato le autorità sanitarie dei due paesi, seguendo la decisione di ieri di Germania, Italia, Francia e Spagna ed altri in Europa, in attesa di un nuovo parere dell’Agenzia europea del farmaco. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

enricoruggeri : Prima: “aveva un tumore, ma aveva anche il Covid =morto di Covid” Adesso: “ha fatto il vaccino ed è morto poche or… - nzingaretti : 72enni e 73enni. Nel Lazio partiamo anche con loro per le #vaccinazioni anti #Covid_19. In poche ore già 40mila a… - borghi_claudio : @DAVIDPARENZO @RobertoBurioni Ma anche no. In UK fanno le cose BENE ovvero INFORMANO di tutti i casi sospetti e la… - UgoNevi : @Corriere_Salute In poche parole? (...) Prendervela.. Dai, scherzi a parte: state attenti, le cose giuste le ho ins… - patriziagatto3 : RT @TV7Benevento: Covid: anche Svezia e Lettonia sospendano vaccinazioni con Astrazeneca... -