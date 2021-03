Bergamo, al via le vaccinazioni anti Covid anche in carcere (Di martedì 16 marzo 2021) Lunedì 15 marzo 2021 sono iniziate le prime vaccinazioni anti Covid ai detenuti del carcere di Bergamo, mentre settimana scorsa è stato il turno del personale penitenziario. Dalla mattina sono state somministrate le prime dosi di vaccino Astrazeneca dal personale sanitario che ha adibito una stanza apposita nelle diverse sezioni della casa circondariale. Nel mese di gennaio sono stati 25 i detenuti positivi al Covid (secondo i dati ufficiali del ministero della Giustizia, comunicati dal Dipartimento dell’amministrazione Penitenziaria del carcere di Bergamo) con la conseguente chiusura della struttura a personale esterno fino al mese di febbraio con la ripartenza delle visite e delle attività. La decisione dell’ex commissario Arcuri di inserire i ... Leggi su bergamonews (Di martedì 16 marzo 2021) Lunedì 15 marzo 2021 sono iniziate le primeai detenuti deldi, mentre settimana scorsa è stato il turno del personale penitenziario. Dalla mattina sono state somministrate le prime dosi di vaccino Astrazeneca dal personale sanitario che ha adibito una stanza apposita nelle diverse sezioni della casa circondariale. Nel mese di gennaio sono stati 25 i detenuti positivi al(secondo i dati ufficiali del ministero della Giustizia, comunicati dal Dipartimento dell’amministrazione Penitenziaria deldi) con la conseguente chiusura della struttura a personale esterno fino al mese di febbraio con la ripartenza delle visite e delle attività. La decisione dell’ex commissario Arcuri di inserire i ...

Advertising

fanpage : Via libera di Montecitorio alla proposta di istituire una Giornata nazionale in memoria delle vittime di #Covid19.… - RitaC70 : Rosario dalla Basilica di Santa Maria Maggiore - Bergamo, mercoledì 17 m... - lillydessi : Atalanta, Pessina: 'Il mio futuro dopo il 2022? A Bergamo, ma tifavo Inter...' - - francobus100 : Violazione del Daspo: il Bocia nei guai a Terni - DendrocacaliaUs : RT @ViaggiareDT: Bergamo – Auto pirata contromano travolge uomo in monopattino -

Ultime Notizie dalla rete : Bergamo via Gli eventi culturali online a marzo 2021 ... tant'è che il 16 marzo alle ore 18.00 su Zoom (previa iscrizione via mail) è previsto un incontro ... in quel di Bergamo. Il varco di passaggio diviene la soglia tra il nucleo storico della città ...

Procida, il Palazzo Merlato si tinge di verde per San Patrizio ... l'iniziativa culturale di Turismo Irlandese che ha preso il via 11 anni fa in Australia per ... anche la Torre di Pisa, la Porta San Giacomo di Bergamo e il Castel Nuovo di Napoli): la sera del 17 ...

Bergamo, chiude il supermercato Despar in via Suardi: "Tutele ai lavoratori" BergamoNews.it Dilettanti: Eccellenza al via Ecco il girone delle bresciane Il Crl ha ufficializzato poco fa, in diretta su Zoom, i gironi della nuova Eccellenza 2020/2021. Il campionato dovrebbe (il condizionale... Scopri di più ...

Covid-19, anche la Toscana sospende somministrazione vaccino Astrazeneca Anche la Regione Toscana sospende la somministrazione del vaccino Astrazeneca in applicazione delle disposizioni di Aifa, che ha deciso di estendere il divieto di utilizzo di questo vaccino su tutto i ...

... tant'è che il 16 marzo alle ore 18.00 su Zoom (previa iscrizionemail) è previsto un incontro ... in quel di. Il varco di passaggio diviene la soglia tra il nucleo storico della città ...... l'iniziativa culturale di Turismo Irlandese che ha preso il11 anni fa in Australia per ... anche la Torre di Pisa, la Porta San Giacomo die il Castel Nuovo di Napoli): la sera del 17 ...Il Crl ha ufficializzato poco fa, in diretta su Zoom, i gironi della nuova Eccellenza 2020/2021. Il campionato dovrebbe (il condizionale... Scopri di più ...Anche la Regione Toscana sospende la somministrazione del vaccino Astrazeneca in applicazione delle disposizioni di Aifa, che ha deciso di estendere il divieto di utilizzo di questo vaccino su tutto i ...