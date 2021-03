AstraZeneca sospeso, Bassetti: “Decisione di pancia e non di testa” (Di martedì 16 marzo 2021) Lo stop in via precauzionale al vaccino AstraZeneca, sospeso dall’Italia e da altri Paesi europei, “sta creando un cortocircuito informativo-mediatico che naturalmente è più dalla parte della politica che dalla scienza. La Decisione di fermare il vaccino è più di pancia che di testa”. Lo afferma all’Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova e componente dell’Unità di crisi Covid-19 della Liguria, tornando sullo stop in via precauzionale deciso dall’Aifa. “I numeri ci dicono che sono state vaccinate 17 milioni di persone e i benefici superano di gran lunga i rischi”. “Chi ha fatto il vaccino AstraZeneca può stare tranquillo. Io mi sento di rassicurare dall’alto delle 17 milioni di dosi ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 16 marzo 2021) Lo stop in via precauzionale al vaccinodall’Italia e da altri Paesi europei, “sta creando un cortocircuito informativo-mediatico che naturalmente è più dalla parte della politica che dalla scienza. Ladi fermare il vaccino è più diche di”. Lo afferma all’Adnkronos Salute Matteo, direttore della Clinica di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova e componente dell’Unità di crisi Covid-19 della Liguria, tornando sullo stop in via precauzionale deciso dall’Aifa. “I numeri ci dicono che sono state vaccinate 17 milioni di persone e i benefici superano di gran lunga i rischi”. “Chi ha fatto il vaccinopuò stare tranquillo. Io mi sento di rassicurare dall’alto delle 17 milioni di dosi ...

