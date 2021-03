Astrazeneca, il ministro Speranza: “Fiducia nell’Ema. Stop deciso dopo i dati di Berlino”. Anche la Svezia ferma le iniezioni (Di martedì 16 marzo 2021) La decisione di interrompere “in via precauzionale” la somministrazione del vaccino Astrazeneca in mezza Europa è stata presa “dopo una valutazione dell’istituto tedesco per i vaccini”. È Berlino, quindi, ad aver spinto Anche gli altri Paesi – Italia compresa – a fermare il siero della casa anglo-svedese. La conferma arriva direttamente dal ministro della Salute Roberto Speranza, intervenuto all’Online talk Sanità del Corriere della Sera. dopo l’alert del Paul Ehrlich Institute, spiega, “c’è stato un confronto tra i ministri della Salute: ora i governi attendono il giudizio dell’Ema e siamo fiduciosi che possano emergere tutti gli elementi di rassicurazione per consentirci di riprendere la vaccinazione”. Il verdetto è atteso per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 16 marzo 2021) La decisione di interrompere “in via precauzionale” la somministrazione del vaccinoin mezza Europa è stata presa “una valutazione dell’istituto tedesco per i vaccini”. È, quindi, ad aver spintogli altri Paesi – Italia compresa – are il siero della casa anglo-svedese. La conarriva direttamente daldella Salute Roberto, intervenuto all’Online talk Sanità del Corriere della Sera.l’alert del Paul Ehrlich Institute, spiega, “c’è stato un confronto tra i ministri della Salute: ora i governi attendono il giudizio dell’Ema e siamo fiduciosi che possano emergere tutti gli elementi di rassicurazione per consentirci di riprendere la vaccinazione”. Il verdetto è atteso per ...

