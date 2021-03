Ufficiale il rinnovo di Outlander 7, le conferme nel cast e le prime anticipazioni (Di lunedì 15 marzo 2021) Outlander 7 ci sarà: il period drama di Starz è stato ufficialmente innovato per un’altra stagione, come ampiamente previsto dal suo showrunner Ronald D Moore che, contemporaneamente, sta anche sviluppando uno spin-off della serie. La conferma di Outlander 7 arriva quando la sesta stagione è ancora inedita e in fase di produzione, insieme alle prime anticipazioni sui nuovi episodi del dramma storico. Outlander 7 sarà composta da 12 episodi e sarà basata sul romanzo dell’autrice Diana Gabladon An Echo in the Bone. Il libro, il settimo della saga sul mercato americano (la suddivisione non corrisponde alle traduzioni in diversi Paesi del mondo), racconta la vita di Bree e Roger insieme ai loro figli dopo il loro ritorno nel 20° secolo, quando incontrano qualcun altro che ha viaggiato nel tempo fino ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 15 marzo 2021)7 ci sarà: il period drama di Starz è stato ufficialmente innovato per un’altra stagione, come ampiamente previsto dal suo showrunner Ronald D Moore che, contemporaneamente, sta anche sviluppando uno spin-off della serie. La conferma di7 arriva quando la sesta stagione è ancora inedita e in fase di produzione, insieme allesui nuovi episodi del dramma storico.7 sarà composta da 12 episodi e sarà basata sul romanzo dell’autrice Diana Gabladon An Echo in the Bone. Il libro, il settimo della saga sul mercato americano (la suddivisione non corrisponde alle traduzioni in diversi Paesi del mondo), racconta la vita di Bree e Roger insieme ai loro figli dopo il loro ritorno nel 20° secolo, quando incontrano qualcun altro che ha viaggiato nel tempo fino ...

