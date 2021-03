Serial killer a Milano: 5 donne uccise dalla stessa mano, svolta nelle indagini (Di lunedì 15 marzo 2021) Serial killer a Milano. Arriva la svolta nelle indagini. Le 5 vittime sarebbero state uccise tutte dalla stessa persona. Ecco cos’è successo. Gli omicidi in questione si riferiscono a una serie di delitti perpetrati ai danni di svariate donne negli anni ’60 e ’70. Una svolta riguardante soprattutto l’arma e il modus operandi. Entrambi sarebbero L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 15 marzo 2021). Arriva la. Le 5 vittime sarebbero statetuttepersona. Ecco cos’è successo. Gli omicidi in questione si riferiscono a una serie di delitti perpetrati ai danni di svariatenegli anni ’60 e ’70. Unariguardante soprattutto l’arma e il modus operandi. Entrambi sarebbero L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Ultime Notizie dalla rete : Serial killer "Uccideranno (ancora) a caso" La lucida follia dei serial killer Ogni serial killer ha solitamente un proprio modus operandi, una propria strategia di azione, un'arma con cui uccide e un target di vittime particolare: il Mostro di Firenze uccideva coppiette usando ...

L'epoca dei serial killer Perché quasi tutti gli omicidi seriali più noti, in Italia come negli Stati Uniti, agirono nell'arco di tre ...

L’epoca dei serial killer Il Post Milano anni ‘70, un solo killer per almeno 5 delle donne uccise: la svolta dai referti delle autopsie Il criminologo Posa ha compiuto una rilettura comparativa dei referti sulle donne assassinate a Milano negli anni Sessanta e Settanta: il modus operandi è sempre lo stesso e anche l’arma utilizzata ...

'Nessun luogo è sicuro', l'ultimo thriller di Patricia Gibney Scopri la trama del thriller 'Nessun luogo è sicuro' di Patricia Gibney, uscito in Italia lo scorso 4 marzo. Leggi le informazioni sull’ultimo thriller della scrittrice irlandese Patricia Gibney.

