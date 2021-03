Ranking WTA (15 marzo 2021): Elisabetta Cocciaretto avvicina la Top-100, Barty sempre al comando (Di lunedì 15 marzo 2021) Sono solo tre le tenniste italiane presenti tra le prime cento del mondo. Una Top-100 che sta avvicinando sempre di più Elisabetta Cocciaretto, che, grazie alla semifinale raggiunta nel WTA di Guadalajara, ha raggiunto il suo best Ranking alla posizione numero 112. La miglior italiana in classifica è Camila Giorgi (82), che precede Martina Trevisan (89) e Jasmine Paolini (100). Per quanto riguarda la Top-10 del Ranking tutto invariato con sempre l’australiana Ashleigh Barty in testa davanti alla giapponese Naomi Osaka e alla rumena Simona Halep. Top 10 WTA (Ranking al 08.03.2021)1 Ashleigh Barty (Australia) 9186 2 Naomi Osaka (Giappone) 7835 3 Simona Halep (Romania) 7255 4 Sofia Kenin (USA) 5760 5 ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 marzo 2021) Sono solo tre le tenniste italiane presenti tra le prime cento del mondo. Una Top-100 che standodi più, che, grazie alla semifinale raggiunta nel WTA di Guadalajara, ha raggiunto il suo bestalla posizione numero 112. La miglior italiana in classifica è Camila Giorgi (82), che precede Martina Trevisan (89) e Jasmine Paolini (100). Per quanto riguarda la Top-10 deltutto invariato conl’australiana Ashleighin testa davanti alla giapponese Naomi Osaka e alla rumena Simona Halep. Top 10 WTA (al 08.03.)1 Ashleigh(Australia) 9186 2 Naomi Osaka (Giappone) 7835 3 Simona Halep (Romania) 7255 4 Sofia Kenin (USA) 5760 5 ...

