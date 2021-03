Perché la decisione del Consiglio di Stato di sfrattare i sovranisti da Trisulti è una buona notizia (Di lunedì 15 marzo 2021) La Certosa di Trisulti ora è libera. Chissà come avrà accolto la notizia l’ex braccio destro di Donald Trump, che per il Tycoon aveva curato la comunicazione prima delle sue elezioni nel 2016. Chissà se ora Steve Bannon starà girando il mappamondo per cercare un’altra sede per la sua scuola internazionale di sovranismo. Chissà. Ma quel che è certo è che la decisione del Consiglio di Stato di sfrattare Benjamin Harnwell dall’abbazia di Collepardo è una buona notizia per l’Italia, per la cultura, per l’arte, per la politica. Questa mattina è arrivato il verdetto dei giudici di Palazzo Spada, che hanno ribaltato la decisione del Tar del Lazio di lasciare a vivere in quel luogo il presidente della Dignitatis Humae Institute, che da ben due ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 15 marzo 2021) La Certosa diora è libera. Chissà come avrà accolto lal’ex braccio destro di Donald Trump, che per il Tycoon aveva curato la comunicazione prima delle sue elezioni nel 2016. Chissà se ora Steve Bannon starà girando il mappamondo per cercare un’altra sede per la sua scuola internazionale di sovranismo. Chissà. Ma quel che è certo è che ladeldidiBenjamin Harnwell dall’abbazia di Collepardo è unaper l’Italia, per la cultura, per l’arte, per la politica. Questa mattina è arrivato il verdetto dei giudici di Palazzo Spada, che hanno ribaltato ladel Tar del Lazio di lasciare a vivere in quel luogo il presidente della Dignitatis Humae Institute, che da ben due ...

carlogubi : A quelli che scassavano i cabbasisi perchè l'obbligo vaccinale era una decisione politica e non un'evidenza scienti… - ilfoglio_it : La decisione sull’ordine di vaccinazione era chiara: in base all’età. Ora lo schema può saltare perché gli ordini p… - entity_lm : Ma poi perché noi popolo italico dobbiamo attendere che #aifa attenda decisione #ema su #AstraZeneca ? Se tanto dec… - Kentel_ : @micheleboldrin @GiovaQuez @robersperanza @DKLDavidKLevine @liberioltre Si, ho letto il suo tweet e mi domando perc… - AntonelloAng : RT @CucchiRiccardo: Perché non parlo di arbitri e di episodi qui: ogni decisione, Var o campo, è soggetta a interpretazioni, partendo dal r… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché decisione Astrazeneca sospeso a livello nazionale ...momento venga superato al più presto e che la campagna vaccinale possa proseguire al meglio perché rappresenta uno strumento indispensabile per tornare alla normalità". Alla luce della decisione ...

Caos Juve - Napoli, Dal Pino risponde alla Roma: 'Rinvio regolare, ecco perché' Milano, 14 marzo 2021 Via mail Pagina 002 / 002 Ci duole, per questo, leggere che la 'decisione ... appare essere stata assunta con il solo intento di fornire un ingiusto (quanto pacifico) vantaggio ...

Covid, Cartabellotta: “La terza ondata è partita e le terapie intensive sono in sofferenza Il Fatto Quotidiano ...momento venga superato al più presto e che la campagna vaccinale possa proseguire al megliorappresenta uno strumento indispensabile per tornare alla normalità". Alla luce della...Milano, 14 marzo 2021 Via mail Pagina 002 / 002 Ci duole, per questo, leggere che la '... appare essere stata assunta con il solo intento di fornire un ingiusto (quanto pacifico) vantaggio ...