Per qualche strano motivo Twitter si è messo a bannare la parola “Memphis” (Di lunedì 15 marzo 2021) (foto: Omar Marques/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)Uno strano bug di Twitter ha fatto sì che alcuni utenti siano stati temporaneamente bloccati dal social network per aver scritto una parola proibita: Memphis, la metropoli del Tennessee. Il blocco è durato circa 12 ore e a notarlo è stata una giornalista di Gizmodo che, dopo aver twittato a proposito della città si è vista notificare il blocco dalla piattaforma, ufficialmente per aver pubblicato informazioni personali di terzi. Lo screenshot dell’avviso consegnato ad Alyse Stanley da Twitter (foto: Gizmodo)Improvvisamente l’algoritmo di Twitter ha deciso che il nome del luogo che ha dato i natali a Elvis Presley non era più una parola permessa. https://Twitter.com/OL ... Leggi su wired (Di lunedì 15 marzo 2021) (foto: Omar Marques/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)Unobug diha fatto sì che alcuni utenti siano stati temporaneamente bloccati dal social network per aver scritto unaproibita:, la metropoli del Tennessee. Il blocco è durato circa 12 ore e a notarlo è stata una giornalista di Gizmodo che, dopo aver twittato a proposito della città si è vista notificare il blocco dalla piattaforma, ufficialmente per aver pubblicato informazioni personali di terzi. Lo screenshot dell’avviso consegnato ad Alyse Stanley da(foto: Gizmodo)Improvvisamente l’algoritmo diha deciso che il nome del luogo che ha dato i natali a Elvis Presley non era più unapermessa. https://.com/OL ...

