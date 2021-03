Pd: Letta arrivato al Nazareno (Di lunedì 15 marzo 2021) Il segretario del Pd, Enrico Letta, è da poco arrivato al Nazareno. Letta è arrivato a piedi. "Leggo, telefono e scrivo" , si è limitato a dire ai giornalisti che lo hanno avvicinato e gli hanno chiesto come stava. . 15 marzo 2021 Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 15 marzo 2021) Il segretario del Pd, Enrico, è da pocoala piedi. "Leggo, telefono e scrivo" , si è limitato a dire ai giornalisti che lo hanno avvicinato e gli hanno chiesto come stava. . 15 marzo 2021

Advertising

davidallegranti : Letta non è ancora arrivato e già gli hanno recapitato un doppio buongiorno. Beppe Sala ha aderito ai Verdi Europei… - iconanews : Pd: Letta arrivato al Nazareno - Lara49682844 : RT @GiuseppeSottil6: Ci voleva Enrico Letta “il sereno” per salvare le sorti del PD e dell’Italia. Nemmeno é arrivato che ha subito indivi… - GiuseppeSottil6 : RT @GiuseppeSottil6: Ci voleva Enrico Letta “il sereno” per salvare le sorti del PD e dell’Italia. Nemmeno é arrivato che ha subito indivi… - Carmine1960 : @repubblica Letta appena arrivato e ora che vai affanculo buffone -