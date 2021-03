Gosens | «Un sogno giocare in Bundesliga Domani il Real conoscerà la vera Atalanta»

(Di lunedì 15 marzo 2021) Robinha parlato ai microfoni di Kicker del suo futuro e del match di Champions League contro ilMadrid Robinha parlato ai microfoni di Kicker del suo futuro e del match di Champions League contro ilMadrid. NON ADATTO ALLA DIFESA A 4 – «Si vede che chi afferma ciò non guarda le nostre partite. Ho lavorato tanto sulla fase offensiva, per farmi trovare al posto giusto nel momento giusto e anticipare il difensore avversario. Ma ho fatto un salto di qualità anche nella fase difensiva. Quando si tratta di difendere, sono un normale terzino». FUTURO – «Quando sei sui radar dell’elite europea fa piacere, un onore assoluto.inè ildi una vita e spero di poterloizzare un giorno. ...

Robinha parlato ai microfoni di Kicker del suo futuro e del match di Champions League contro il Real ...Il tedesco ha parlato di diversi temi legati alla sua carriera sportiva, compreso il suodi giocare, un giorno, in Bundesliga. A tutto'Io solo un terzino alto non adatto al gioco della ...Le dichiarazioni di Robin Gosens, rilasciate nel corso di un'intervista concessa a 'Kicker'. L'esterno di centrocampo dell'Atalanta sta performando da vero campione da più stagioni consecutive, perno ...“Io solo un terzino alto non adatto al gioco della Germania di Low? Si vede che chi dice queste cose non guarda le nostre partite all’Atalanta”, ha detto Gosens. “Ho lavorato tanto sulla fase offensiv ...