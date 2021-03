God of War: Cory Barlog non aveva assolutamente idea di quello che stava facendo durante lo sviluppo di God of War 2 per PS2 (Di lunedì 15 marzo 2021) Sono passati quattordici anni da quando God of War 2 è stato lanciato per la prima volta su PS2 e il director Cory Barlog ha deciso di festeggiare la ricorrenza condividendo un piccolo approfondimento sul processo di sviluppo del titolo. Nel solito stile del game designer, Barlog ha dato la maggior parte del merito al team di Santa Monica Studio per il successo del gioco. Un tweet di The Game Awards si congratulava con God of War 2 per il quattordicesimo anniversario. In risposta, Barlog ha svelato come si è sentito nel gestire un team nel ruolo di game director. Nella risposta di Barlog, il director di God of War ha detto che non aveva assolutamente nessuna idea di quello che stava ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 15 marzo 2021) Sono passati quattordici anni da quando God of War 2 è stato lanciato per la prima volta su PS2 e il directorha deciso di festeggiare la ricorrenza condividendo un piccolo approfondimento sul processo didel titolo. Nel solito stile del game designer,ha dato la maggior parte del merito al team di Santa Monica Studio per il successo del gioco. Un tweet di The Game Awards si congratulava con God of War 2 per il quattordicesimo anniversario. In risposta,ha svelato come si è sentito nel gestire un team nel ruolo di game director. Nella risposta di, il director di God of War ha detto che nonnessunadiche...

Advertising

zazoomblog : God of War Fallen God sta introducendo nella serie le divinità egizie? - #Fallen #introducendo #nella #serie - aitemoon : RT @_4dango_: Zhongli 'God of War' archon incognito vs Childe 'Tartaglia' Fatui battle nerd #GenshinImpact #?? - zazoomblog : God of War Fallen God sta introducendo nella serie le divinità egizie? - #Fallen #introducendo #nella #serie - infoitscienza : 10 Curiosità che non sapevi su God of War e l’epopea di Kratos - L_valhalla : Io che non mi sono resa conto che qui stavate ancora begando su civil war oggi pomeriggio THANK GOD -