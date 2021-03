Filippo Bisciglia manda un messaggio a Pietro Delle Piane dopo le sue affermazioni

(Di lunedì 15 marzo 2021) Ieri a Live – Non è la d’Urso,, parlando della sua esperienza con Antonella Elia a Temptation Island, ha fatto la seguente affermazione Ma è uno show Temptation Island, non è la vita, io ho recitato un ruolo lì, che dovevo fare… Una dichiarazione che ha lasciato molti dubbi su cosa l’uomo intendesse davvero dire, a tal punto da portare la Fascino PGT di Maria De Filippi, che produce il programma, a rivolgersi ai legali per evitare fraintendimenti. Nel frattempo il conduttore dello show estivo,, ha deciso di dire la sua attraverso Instagram. Queste le parole del presentatore rivolte direttamente aIl giornoil falò di confronto ti sono stato vicino, ricordi? ...

Advertising

MarabellMara : Io che vedo pier 70% fiorello 30% filippo bisciglia ?? solo io?? #pierpaolopretelli #prelemi DEVI CREDERE DI PIÙ IN… - Vale06060719 : RT @comedicetommaso: @GiuliaSalemi93 dice cose, peccato che io oggi mi senta un po’ Filippo Bisciglia. #TZVIP - mkjess2 : RT @comedicetommaso: @GiuliaSalemi93 dice cose, peccato che io oggi mi senta un po’ Filippo Bisciglia. #TZVIP - obvae_ : RT @comedicetommaso: @GiuliaSalemi93 dice cose, peccato che io oggi mi senta un po’ Filippo Bisciglia. #TZVIP - reb_ecca3 : RT @comedicetommaso: @GiuliaSalemi93 dice cose, peccato che io oggi mi senta un po’ Filippo Bisciglia. #TZVIP -

Ultime Notizie dalla rete : Filippo Bisciglia

L'esperienza a Temptation Island ha però creato problemi alla storia d'amore, che si è bruscamente interrotta dopo la fine del programma di. Da quel momento la storia è andata ...In tanti non vedono l'ora di sapere quali saranno i prossimi progetti lavorativi per Tommaso Zorzi e intanto, secondo voci in circolazione, l'influencer potrebbe sostituirenel cast ...Barbara d'Urso ha fatto una rettifica in diretta su Pietro Delle Piane prendendo le distanze su quanto affermato su Temptation Island.La prossima edizione di Temptation Island pare essere ormai confermata; tra le future coppie che potrebbero prendervi parte, si vocifera anche di un ex gieffino: Andrea Zelletta, detto “croccantino”.