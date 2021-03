Crudelia | Emma Stone è esplosiva nel nuovo trailer del live action Disney

(Di lunedì 15 marzo 2021)ed elegantissima,è una giovaneDe Mon nelteaser del. A tre settimane di distanza dal precedente, approda in rete undi Cruella, filmconche racconterà le origini diDe Mon, villain de La carica dei 101. Sulle note di una cover of "These Boots Are Made for Walking, ilsi focalizza sulla giovane Estella De Vil, fashion designer dalla chioma rossa che approda a Londra negli anni '70 in cerca di opportunità. Man mano che ilprocede ...

Advertising

JustNerd_IT : #Crudelia: nel nuovo trailer Emma Stone è sempre più... #Crudelia De Mon - Leggi l'articolo completo su:… - badtasteit : #Crudelia: un nuovo sguardo al film con Emma Stone nello spot dei Grammy - irenespini : noi tutti adoriamo Crudelia De Mon, Emma Stone e aspettiamo Cruella con ansia ma dopo il film non voglio sentire ne… -

Ultime Notizie dalla rete : Crudelia Emma

Movieplayer.it

... il film che ci mostrerà le origini del cattivo de La Carica dei 101 ,de Mon . Nel nuovo trailer, ricco di scene inedite,Stone sembra esser stata la scelta perfetta per interpretare ...Secondo Deadline, Black Widow uscirà al cinema, come previsto, il 7 maggio seguendo l'esempio di Raya e l'ultimo drago , in sala dal weekend, e diconStone, anch'esso in calendario a ...Esplosiva ed elegantissima, Emma Stone è una giovane Crudelia De Mon nel nuovo teaser del live action Disney Crudelia. A tre settimane di distanza dal precedente, approda in rete un nuovo trailer di C ...Crudelia de Mon. Nel nuovo trailer, ricco di scene inedite, Emma Stone sembra esser stata la scelta perfetta per interpretare Estella (alias Crudelia), con l’attrice che sembra essersi calata ...