AstraZeneca | Rezza | In Italia somministrate quasi 7 milioni di dosi con limitatissimi eventi avversi gravi

"Finora in Italia sono state somministrate quasi 7 milioni di dosi di vaccino. La sorveglianza di AIFA e del nostro servizio sanitario nazionale ha registrato limitatissimi eventi avversi gravi. La sospensione temporanea della somministrazioni del vaccino AstraZeneca è stata decisa in via soltanto precauzionale in accordo con Germania e Francia". Così in una nota il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, prova a fare chiarezza sulla sospensione temporanea del vaccino AstraZeneca. "L'Ema", prosegue Rezza, "si riunirà a breve per chiarire ogni dubbio in modo da poter ripartire al più presto e in completa sicurezza".

