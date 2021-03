Stornarella Foggia – Tragedia sfiorata in un campo agricolo grazie all’elisoccorso alidaunia

(Di domenica 14 marzo 2021)al servizio attivato dal 118 con, che consente il trasporto del sangue in loco, l’uomo è stato stabilizzato prima del trasporto in ospedale, scongiurando il dissanguamento. Unascongiurataal tempestivo intervento del servizio di elisoccorso. È quanto avvenuto stamani in un terrenodi, dove un agricoltore è rimasto

Durante l'inseguimento ha perso il controllo del veicolo ed è uscito fuori strada. Ha quindi proseguito la fuga a piedi fin quando non è stato raggiunto e bloccato dai carabinieri. Dopo averlo ...... Carapelle, Stornara e. Il 3 marzo sarà la volta delle scuole di Cagnano Varano . A ... Per quanto concerne le scuole del comune di, che, con oltre 7.000 tra operatori e docenti, ...È quanto avvenuto stamani in un terreno agricolo di Stornarella, dove un agricoltore è rimasto ... A circa 20 giorni dalla sua attivazione (Foggia è la terza città in Italia ad averloa ttivato, dopo ...Convalidato l’arresto, il Gip del Tribunale di Foggia ha disposto nei confronti del 32enne l ... nella giurisdizione della Compagnia Carabinieri di Cerignola: 14 a Stornarella, 9 a Sant’Agata di ...