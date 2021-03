Manchester United, pronta la proposta di rinnovo per Solskjaer (Di domenica 14 marzo 2021) Manchester United, la dirigenza è pronta a proporre un’offerta di rinnovo all’attuale tecnico Ole Gunnar Solskjaer Secondo quanto riporta il Sunday Mirror, nonostante l’opaca prestazione nei sedicesimi di andata di Europa League contro il Milan, il Manchester United sarebbe pronto ad offrire il rinnovo di contratto al tecnico Ole Gunnar Solskjaer. L’erede di Sir Alex Ferguson è molto apprezzato dalla dirigenza Red Devils che vorrebbe iniziare un percorso lungo con lui in panchina. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 14 marzo 2021), la dirigenza èa proporre un’offerta diall’attuale tecnico Ole GunnarSecondo quanto riporta il Sunday Mirror, nonostante l’opaca prestazione nei sedicesimi di andata di Europa League contro il Milan, ilsarebbe pronto ad offrire ildi contratto al tecnico Ole Gunnar. L’erede di Sir Alex Ferguson è molto apprezzato dalla dirigenza Red Devils che vorrebbe iniziare un percorso lungo con lui in panchina. Leggi su Calcionews24.com

