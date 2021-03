Didattica a distanza e bambini: dopo un anno di Covid, è dura (Di domenica 14 marzo 2021) Un due tre stella sì. Rubabandiera no. Nascondino, neanche. Su Strega comanda colore si può trattare. La pandemia dà la pagella ai giochi dei bambini: promossi quelli dove si mantengono le distanze, in spazi aperti, e pazienza se fa freddo. Sempre meglio che stare seduti tutto il giorno, mangiando la merenda al banco e sbirciando quella del compagno, senza poterla assaggiare. Neanche fosse la mela di Biancaneve. Getty Images In questi mesi ci siamo interrogati sull’evidente disagio degli adolescenti. Sono stati loro stessi ad alzare la voce, per chiedere di non essere dimenticati. Molto meno si è parlato dei bambini, a parte durante il lockdown, quando erano in casa con i genitori e la miscela esplosiva di ansia, smart working e Didattica a distanza rischiava la deflagrazione. Con il ritorno in ... Leggi su iodonna (Di domenica 14 marzo 2021) Un due tre stella sì. Rubabandiera no. Nascondino, neanche. Su Strega comanda colore si può trattare. La pandemia dà la pagella ai giochi dei: promossi quelli dove si mantengono le distanze, in spazi aperti, e pazienza se fa freddo. Sempre meglio che stare seduti tutto il giorno, mangiando la merenda al banco e sbirciando quella del compagno, senza poterla assaggiare. Neanche fosse la mela di Biancaneve. Getty Images In questi mesi ci siamo interrogati sull’evidente disagio degli adolescenti. Sono stati loro stessi ad alzare la voce, per chiedere di non essere dimenticati. Molto meno si è parlato dei, a partente il lockdown, quando erano in casa con i genitori e la miscela esplosiva di ansia, smart working erischiava la deflagrazione. Con il ritorno in ...

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Abbiamo deciso, già nel decreto legge di oggi, di garantire il diritto al lavoro agile per chi ha figli in didatti… - Avvenire_Nei : Troppa l’attenzione che dedichiamo alla Scuola e al nodo dell’ormai sistematica opzione per la didattica a distanza… - GiovanniToti : Da lunedì prossimo le scuole superiori liguri e gli istituti della istruzione e formazione professionale, che attua… - Strolga2 : L'annata giusta la didattica a distanza. #lascuolaepresenza - maurobernini : @antoniopolito1 Si poi c'è la DADSG ( didattica a distanza senza glutine) -