Tirreno-Adriatico 2021, Wout van Aert: "Ho fatto il meglio possibile. Non mi arrendo e lotterò fino all'ultimo"

Una difesa estrema, una giornata eroica. Ha perso purtroppo la maglia azzurra di leader della classifica generale, ora veste quella ciclamino della graduatoria a punti. Ma non vuole arrendersi e puntare al titolo fino alla fine. Eccezionale Wout van Aert nella quarta tappa della Tirreno-Adriatico 2021: il belga si è difeso al meglio in salita, chiudendo nono a Prati di Tivo e resta nettamente in corsa per il successo, nonostante il vantaggio di 35" di Tadej Pogacar. Le sue parole ai microfoni RAI all'arrivo: "All'inizio ho provato a chiedere il cambio, ma quando ho visto che nessuno era disposto a darmelo mi sono messo a pedalare del mio passo come fosse una cronometro". È comunque sereno e fiducioso nei suoi mezzi: "Ho fatto il meglio possibile".

