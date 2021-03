Serie C | la Ternana riparte | Bari rimontato 2 - 1 Vince il Palermo

Advertising

sportli26181512 : #SerieC: la Ternana riparte, Bari rimontato 2-1. Vince il Palermo: Rossoverdi ok con le reti nel finale di Kontek e… - ILOVEPACALCIO : #SerieC, #TernanaBari 2-1: gli #highlights del match (VIDEO) - DiMarzio : #TernanaBari, il gol di #Defendi avvicina alla B i rossoverdi - terninrete : Ternana, il gol di Defendi vale la serie B? VIDEO #TernanaBari #serieC #serieB #ElevenSports #Defendi - lorenzoniadrian : Ternana, il gol di Defendi vale la serie B? VIDEO #TernanaBari #serieC #serieB #ElevenSports #Defendi -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Ternana

ROMA - Dodici gare diC disputate oggi, altre quattordici domani e il posticipo televisivo fra Renate e Novara lunedì, calendario spezzato in vista del nuovo turno infrasettimanale. Causa Covid due gare rinviate nel ...InC girone C- Bari 2 - 1, Monopoli - Avellino 1 - 1 e Catanzaro - Virtus Francavilla Fontana 1 - 0.A cercare di svegliare l’undici di Lucarelli ci prova Furlan: tiro di potenza sul quale Frattali è costretto ad intervenire. Il tabellino. Ternana (4-2-3-1): Iannarilli; Defendi (c), Boben, Kontek, Ma ...La Ternana batte 2-1 in casa il Bari e fa un passo in avanti importante per la conquista del campionato. Secondo te questa vittoria è quella decisiva per la Serie B? Per partecipare al nostro ...