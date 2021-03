Lautaro certezza | Sanchez finta riserva | tutti i numeri dei vice Lukaku

(Di sabato 13 marzo 2021) Alla fine, se si analizzasse qualche numero, ci si accorgerebbe che il buon Alexis non sta facendo poi così male, anzi. Eccone alcuni che riguardando la Serie A, uno in particolare merita attenzione: ...

La Gazzetta dello Sport

E sono interessanti le statistiche che portano alle sfide conin campo e non Sanchez e quelle con i due insieme: sette gare contro 19 con una media di 14,8 e 19,9 conclusioni ogni 90'. Sono 5,...Ma lei a bordo di una barca che vola a 100 km all'ora salirebbe? "Su Luna Rossa, con ladi ... Sirena come Conte e Bruni - Spithill attacco a due punte come Lukaku -. È un paragone che ...Inter, De Vrij k.o. con la nazionale olandese È bastato un pareggio con l’Irlanda del Nord (0-0 il risultato finale ndr) per consegnare all’Olanda la certezza ... dall’Atletico Madrid è... Inter, ...Inter, Arturo Vidal non avrebbe convinto pienamente la dirigenza. Da uomo di fiducia di Antonio Conte il cileno, attualmente nuovamente fuori per infortunio, dopo prestazioni al di sotto delle aspetta ...