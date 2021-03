Elettra Lamborghini: studiato un modo per averla a L’Isola dei Famosi nonostante la sua quarantena (Di sabato 13 marzo 2021) Questa nuova edizione de L’Isola dei Famosi non è ancora partita e già sono arrivati i primi intoppi. Una naufraga si è ritirata ancora prima di sbarcare in Honduras ed Elettra Lamborghini è risultata positiva al Covid. In studio ci saranno comunque due opinionisti, visto che oltre alla cantante di Pem Pem ed Iva Zanicchi, Mediaset ha convinto anche Tommaso Zorzi ad affiancare Ilary Blasi, ma forse in qualche modo riuscirà ad esserci anche la Lambo. Stando a quello che riporta Fan Page Elettra Lamborghini commenterà le avventure dei naufraghi direttamente da casa sua in streaming. “Stando a quanto apprende Fan page da fonti vicine alla produzione, Elettra sarà comunque presente nella prima puntata delL’Isola dei Famosi ... Leggi su biccy (Di sabato 13 marzo 2021) Questa nuova edizione dedeinon è ancora partita e già sono arrivati i primi intoppi. Una naufraga si è ritirata ancora prima di sbarcare in Honduras edè risultata positiva al Covid. In studio ci saranno comunque due opinionisti, visto che oltre alla cantante di Pem Pem ed Iva Zanicchi, Mediaset ha convinto anche Tommaso Zorzi ad affiancare Ilary Blasi, ma forse in qualcheriuscirà ad esserci anche la Lambo. Stando a quello che riporta Fan Pagecommenterà le avventure dei naufraghi direttamente da casa sua in streaming. “Stando a quanto apprende Fan page da fonti vicine alla produzione,sarà comunque presente nella prima puntata deldei...

