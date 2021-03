Covid, ANP: ecco come organizzare la scuola in presenza con alunni con disabilità e Bes (Di sabato 13 marzo 2021) Comunicato stampa ANP - Nell’arco di undici giorni il Ministero ha emanato ben tre note riguardanti il medesimo tema – l’organizzazione delle attività in presenza nelle cosiddette zone rosse – offrendo di volta in volta ricostruzioni del quadro normativo parzialmente diverse e talvolta contraddittorie. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 13 marzo 2021) Comunicato stampa ANP - Nell’arco di undici giorni il Ministero ha emanato ben tre note riguardanti il medesimo tema – l’organizzazione delle attività innelle cosiddette zone rosse – offrendo di volta in volta ricostruzioni del quadro normativo parzialmente diverse e talvolta contraddittorie. L'articolo .

