Amici 20, i nomi degli allievi ammessi al serale 2021 (in aggiornamento) (Di sabato 13 marzo 2021) Amici 20, i nomi degli allievi ammessi al serale 2021. Posti disponibili illimitati: Enola, SanGiovanni, Gaia, Samuele, e altri al serale. La ventesima edizione di Amici è ormai in onda da qualche mese. La classe, superato il periodo di studio si sta preparando al momento più importante della loro carriera, essere ammessi al serale. Una parte procedimento che porterà gli allievi di Amici 20 al serale è stato spiegato nella puntata di sabato 6 marzo 2021 su Canale 5. In settimana Rudy Zerbi ha proposto che la produzione unisca le classifiche dei discografici, dello streaming, di Linus, Giorgia e J-Ax e mandare direttamente al ...

