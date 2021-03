Test, day - 1, mattina: Ricciardo al comando, Leclerc ko (Di venerdì 12 marzo 2021) Prima mattinata di prove che si è conclusa con la McLaren di Daniel Ricciardo in cima alla lista dei tempi, con il suo 1'32"203 . Dietro di lui Pierre Gasly con l'AlphaTauri e Max Verstappen con la ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di venerdì 12 marzo 2021) Primata di prove che si è conclusa con la McLaren di Danielin cima alla lista dei tempi, con il suo 1'32"203 . Dietro di lui Pierre Gasly con l'AlphaTauri e Max Verstappen con la ...

FormulaPassion : #F1 | Segui con noi in diretta il pomeriggio della prima giornata dei #BahrainTest - FTraiettoria : F1, Test Bahrain: Ricciardo davanti a metà del Day 1, Bottas rompe il cambio. Problemi per Leclerc? - F1inGenerale_ : TEST #F1 | Segui in diretta la sessione pomeridiana di prove dal Bahrain [LIVE DAY 1] #F1inGenerale - zazoomblog : LIVE MotoGP Test Qatar day-5 in DIRETTA: motori spenti a Losail. I protagonisti restano ai box - #MotoGP #Qatar… - carlo_luciani_ : RT @LiveGPit: #F1 Sakhir, Test Day 1: Ricciardo svetta in mattinata, la Ferrari si ferma Di @carlo_luciani_ -