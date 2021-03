Life is Strange 3 avrà un 'nuovo cast, nuovi poteri e una nuova storia' (Di venerdì 12 marzo 2021) Life is Strange 3 è realtà e a confermarlo non è stata solo Square Enix nella giornata di ieri, ma anche l'account Twtter ufficiale del gioco. Ieri la società ha annunciato l'evento "Square Enix Presents" che si terrà tra pochi giorni, ovvero il 18 marzo alle ore 18:00. Tra i nuovi giochi che verranno presentati, così come alcuni aggiornamenti su quelli esistenti, c'è appunto Life is Strange 3. E, secondo quanto riportato dal post dell'account del gioco, ci sarà "un nuovo cast, nuovi poteri e una nuova storia". Per adesso gli unici dettagli condivisi sono questi, perciò non resta che aspettare pochi giorni per saperne qualcosa di più. Recentemente tuttavia, un insider ha snocciolato qualche dettaglio ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 12 marzo 2021)is3 è realtà e a confermarlo non è stata solo Square Enix nella giornata di ieri, ma anche l'account Twtter ufficiale del gioco. Ieri la società ha annunciato l'evento "Square Enix Presents" che si terrà tra pochi giorni, ovvero il 18 marzo alle ore 18:00. Tra igiochi che verranno presentati, così come alcuni aggiornamenti su quelli esistenti, c'è appuntois3. E, secondo quanto riportato dal post dell'account del gioco, ci sarà "une una". Per adesso gli unici dettagli condivisi sono questi, perciò non resta che aspettare pochi giorni per saperne qualcosa di più. Recentemente tuttavia, un insider ha snocciolato qualche dettaglio ...

