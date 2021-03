Inchiesta sulle mascherine cinesi, revocata l’interdittiva per Mario Benotti e altri indagati (Di venerdì 12 marzo 2021) Mario Benotti può tornare a svolgere attività di impresa. Lo ha deciso il gip Andrea Taviano dopo l’istanza presentata dai difensori, disponendo la revoca della misura interdittiva per il giornalista Rai e per altri tre indagati nell’ambito dell’Inchiesta della Procura di Roma sull’acquisto di 800 milioni di mascherine per l’emergenza Covid. Revocati anche gli arresti domiciliari per il trader ecuadoriano Jorge Solis. Il 24 febbraio scorso Benotti, indagato per traffico di influenze, era stato raggiunto dalla misura di divieto temporaneo dell’attività di impresa e divieto di ricoprire incarichi o uffici in persone giuridiche o imprese, con interdizione dello svolgimento di tutte le attività collegate. L’Inchiesta, condotta dalla Guardia di finanza, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 12 marzo 2021)può tornare a svolgere attività di impresa. Lo ha deciso il gip Andrea Taviano dopo l’istanza presentata dai difensori, disponendo la revoca della misura interdittiva per il giornalista Rai e pertrenell’ambito dell’della Procura di Roma sull’acquisto di 800 milioni diper l’emergenza Covid. Revocati anche gli arresti domiciliari per il trader ecuadoriano Jorge Solis. Il 24 febbraio scorso, indagato per traffico di influenze, era stato raggiunto dalla misura di divieto temporaneo dell’attività di impresa e divieto di ricoprire incarichi o uffici in persone giuridiche o imprese, con interdizione dello svolgimento di tutte le attività collegate. L’, condotta dalla Guardia di finanza, ...

