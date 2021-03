Fermati al secondo tentativo di borseggio in metro: arrestate tre persone (Di venerdì 12 marzo 2021) Roma – Sono stati bloccati al secondo tentativo di borseggio a danno di una donna, ignara viaggiatrice, che stava attraversando i tornelli della stazione metropolitana Giulio Agricola, dai Carabinieri de Nucleo Operativo della Compagnia Roma Casilina, nel corso di un mirato servizio di prevenzione e repressione dei reati in danno di passeggeri dei mezzi pubblici, svolto congiuntamente con i colleghi della Stazione Carabinieri di Roma Cinecitta’. A finire in manette tre cittadini romeni di 42, 29 e 30 anni, tutti gia’ noti alle forze dell’ordine. I militari hanno notato il 42enne e il 29enne che si erano posizionati ai lati della viaggiatrice, in modo da fare da scudo al complice 30enne, mentre infilava la mano nella borsa della malcapitata. I Carabinieri sono prontamente intervenuti ed hanno bloccato i tre che, ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 12 marzo 2021) Roma – Sono stati bloccati aldia danno di una donna, ignara viaggiatrice, che stava attraversando i tornelli della stazionepolitana Giulio Agricola, dai Carabinieri de Nucleo Operativo della Compagnia Roma Casilina, nel corso di un mirato servizio di prevenzione e repressione dei reati in danno di passeggeri dei mezzi pubblici, svolto congiuntamente con i colleghi della Stazione Carabinieri di Roma Cinecitta’. A finire in manette tre cittadini romeni di 42, 29 e 30 anni, tutti gia’ noti alle forze dell’ordine. I militari hanno notato il 42enne e il 29enne che si erano posizionati ai lati della viaggiatrice, in modo da fare da scudo al complice 30enne, mentre infilava la mano nella borsa della malcapitata. I Carabinieri sono prontamente intervenuti ed hanno bloccato i tre che, ...

