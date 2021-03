Energia | Enea | raggiunto record di efficienza da cella solare in perovskite

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 12 marzo 2021) (Teleborsa) – Nel Laboratorio Dispositivi Innovativi del Centro di ricerche dell’di Portici per la prima volta in Italia è statoundipari al 20,8% per celle solari in, un materiale che negli ultimi anni ha rivoluzionato la ricerca sul fotovoltaico, grazie alle sue peculiari proprietà optoelettroniche e all’enorme potenziale nello sviluppo di tecnologie FV ad altae con costi contenuti. “La soglia raggiunta è di particolare rilievo e consente di ‘allineare’ il nostro Paese ad altri gruppi di ricerca internazionali”, ha spiegato al portale news dell’Agenzia Paola Delli Veneri, responsabile del Laboratorio Dispositivi Innovativi, dove una task force tutta al femminile, composta dalle ricercatrici Vera La Ferrara, Antonella De Maria ...