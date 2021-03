Amici 20, tra i giudici del serale un amatissimo ex volto del talent: l’indiscrezione (Di venerdì 12 marzo 2021) Stefano De Martino sarà tra i giudici del serale di Amici 20? Sabato 20 marzo andrà in onda su Canale 5 la prima puntata del serale della ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Stando all’ultima registrazione del pomeridiano, tutti i ragazzi della scuola hanno avuto accesso alla seconda fase del programma. Tutto è pronto, quindi, per lo show del sabato sera che metterà gli allievi a dura prova per il raggiungimento dell’obiettivo. In questi giorni in molti si stanno chiedendo come si strutturerà quest’anno il serale. I ragazzi verranno divisi in squadre? Oppure sarà un ‘tutti contro tutti’? Ancora non sono state date indicazioni ufficiali sul regolamento di gara anche se sul web non mancano svariate ipotesi fatte per lo più dagli appassionati al talent. Un ... Leggi su isaechia (Di venerdì 12 marzo 2021) Stefano De Martino sarà tra ideldi20? Sabato 20 marzo andrà in onda su Canale 5 la prima puntata deldella ventesima edizione didi Maria De Filippi. Stando all’ultima registrazione del pomeridiano, tutti i ragazzi della scuola hanno avuto accesso alla seconda fase del programma. Tutto è pronto, quindi, per lo show del sabato sera che metterà gli allievi a dura prova per il raggiungimento dell’obiettivo. In questi giorni in molti si stanno chiedendo come si strutturerà quest’anno il. I ragazzi verranno divisi in squadre? Oppure sarà un ‘tutti contro tutti’? Ancora non sono state date indicazioni ufficiali sul regolamento di gara anche se sul web non mancano svariate ipotesi fatte per lo più dagli appassionati al. Un ...

