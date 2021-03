Testo ufficiale di “Fiamme negli occhi” cantata da Coma_Cose al Festival di Sanremo 2021 (Di giovedì 11 marzo 2021) Ecco il Testo ufficiale della canzone “Fiamme negli occhi” di Coma Cose, Big in gara alla 71esima edizione del Festival di Sanremo 2021, tenutosi da martedì 2 a sabato 6 marzo 2021 Coma CoseDuo musicale formato da Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano20esima posizione “Fiamme negli occhi” di F. Zanardelli – F. Mesiano – F. Dalè – C. Frigerio – F. ZanardelliEd. Warner Chappell Music ItalianaSony Music Publishing (Italy)/Asian Fake – Milano Quando ti sto vicino sentoChe a volte perdo il baricentroE ondeggio come fa una fogliaAnzi come la CaliforniaMetà sono una donna forteDecisa come il vino buonoMetà una Venere di MiloChe prova ad abbracciare un uomoE anche se qui c’è troppa ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 11 marzo 2021) Ecco ildella canzone “” di Coma Cose, Big in gara alla 71esima edizione deldi, tenutosi da martedì 2 a sabato 6 marzoComa CoseDuo musicale formato da Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano20esima posizione “” di F. Zanardelli – F. Mesiano – F. Dalè – C. Frigerio – F. ZanardelliEd. Warner Chappell Music ItalianaSony Music Publishing (Italy)/Asian Fake – Milano Quando ti sto vicino sentoChe a volte perdo il baricentroE ondeggio come fa una fogliaAnzi come la CaliforniaMetà sono una donna forteDecisa come il vino buonoMetà una Venere di MiloChe prova ad abbracciare un uomoE anche se qui c’è troppa ...

