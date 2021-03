Tennis, ATP Santiago 2021: Djere e gli argentini Delbonis e Bagnis ai quarti, Rune domina Paire (Di giovedì 11 marzo 2021) Si sono giocati i primi match del secondo turno nell’ATP di Santiago del Cile. Il serbo Laslo Djere ha staccato il pass per i quarti di finale dopo aver vinto la battaglia contro il portoghese Pedro Sousa, sconfitto in rimonta al terzo set con il punteggio di 5-7 7-5 6-3 dopo quasi due ore e mezza di gioco. Doppietta argentina nei quarti di finale. Facundo Bagnis sarà il prossimo avversario di Djere dopo aver superato con un doppio tie-break l’americano Frances Tiafoe; mentre Federico Delbonis ha dominato contro lo slovacco Andrej Martin (6-3 6-0). Adesso per Delbonis ci sarà il match con il sorprendente danese Holger Rune, numero 410 del mondo, che ha sconfitto nettamente il francese Benoit Paire con ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 marzo 2021) Si sono giocati i primi match del secondo turno nell’ATP didel Cile. Il serbo Lasloha staccato il pass per idi finale dopo aver vinto la battaglia contro il portoghese Pedro Sousa, sconfitto in rimonta al terzo set con il punteggio di 5-7 7-5 6-3 dopo quasi due ore e mezza di gioco. Doppietta argentina neidi finale. Facundosarà il prossimo avversario didopo aver superato con un doppio tie-break l’americano Frances Tiafoe; mentre Federicohato contro lo slovacco Andrej Martin (6-3 6-0). Adesso perci sarà il match con il sorprendente danese Holger, numero 410 del mondo, che ha sconfitto nettamente il francese Benoitcon ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS ? Atp 250 Doha, Rientro ok per Roger Federer Battuto il britannico Evans 7-6 3-6 7-5 ? #SkySport… - Eurosport_IT : Dopo 405 giorni di assenza Roger Federer è tornato: lo svizzero batte Evans e conquista la vittoria numero 1243 in… - lorenzino902 : Atp Marsiglia: 2-0 a Gaston, Sinner ai quarti - alleriz18 : RT @SkySport: ULTIM'ORA TENNIS ? Atp 250 Doha, Rientro ok per Roger Federer Battuto il britannico Evans 7-6 3-6 7-5 ? #SkySport #SkyTennis… - mbbelluco : RT @lorenzofares: Sarà anche una bella sfida tra eleganti rovesci e due interpreti di gioco d'attacco e discese a rete Ve la racconto doma… -