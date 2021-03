Presto i video Reels di Instagram fruibili su WhatsApp (Di giovedì 11 marzo 2021) I video Reels di Instagram Presto potrebbero arrivare su WhatsApp. A rivelarlo è il solito ‘WABetaInfo‘, che, senza troppi giri di parole, ha confermato tale possibilità, pur non dando indicazioni sui tempi di rilascio dell’upgrade. Ormai sappiamo quale sia l’obiettivo di Mark Zuckerberg, ovvero fondere WhatsApp, Instagram e Facebook Messenger il più possibile (cosa che non convince tutti: molti si sono detti preoccupati per la propria privacy), cosa che dovrà in primis passare da una migliore interazione tra le tre piattaforme. @WhatsApp is working on the possibility to play #Instagram Reels within WhatsApp, for a future update.— WABetaInfo (@WABetaInfo) March 11, 2021 I video ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 11 marzo 2021) Idipotrebbero arrivare su. A rivelarlo è il solito ‘WABetaInfo‘, che, senza troppi giri di parole, ha confermato tale possibilità, pur non dando indicazioni sui tempi di rilascio dell’upgrade. Ormai sappiamo quale sia l’obiettivo di Mark Zuckerberg, ovvero fonderee Facebook Messenger il più possibile (cosa che non convince tutti: molti si sono detti preoccupati per la propria privacy), cosa che dovrà in primis passare da una migliore interazione tra le tre piattaforme. @is working on the possibility to play #within, for a future update.— WABetaInfo (@WABetaInfo) March 11, 2021 I...

Advertising

CarloCalenda : Le disuguaglianze culturali iniziano presto e segnano tutta la vita. Ma in Italia non ce ne curiamo. Clementina Ton… - Tg3web : La Lombardia è in zona arancione rafforzato ma potrebbe passare presto in rosso. Aumenta la pressione sulle struttu… - GarethWorld1 : RT @CanYamanMedia: ?? | #CanYaman Un saluto a tutti gli amici della Turchia ???? Vi aspetto presto nel mio paese per scoprire le sue bellezze… - NDarghahi : RT @CanYamanMedia: ?? | #CanYaman Un saluto a tutti gli amici della Turchia ???? Vi aspetto presto nel mio paese per scoprire le sue bellezze… - 007_reny : RT @CanYamanMedia: ?? | #CanYaman Un saluto a tutti gli amici della Turchia ???? Vi aspetto presto nel mio paese per scoprire le sue bellezze… -