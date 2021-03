Napoli, finge di vivere con la zia per avere una casa popolare ma lei è deceduta (Di giovedì 11 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Nel comune di Giugliano un nipote di una zia deceduta ha finto di vivere con lei per andare a vivere in una casa popolare ma è stato scoperto e denunciato. Si è conclusa oggi una attività di indagine della sezione di polizia giudiziaria del Corpo di Polizia Municipale di Giugliano, che ha portato a deferire D.A. all’Autorità giudiziaria con l’accusa di falso (materiale ed ideologico) il quale, allo scopo di ottenere l’assegnazione di case popolari di proprietà del comune di Napoli ha falsamente attestato la convivenza con una zia gia’ deceduta. “La defunta” avrebbe anche attestato la presenza del nipote nella propria abitazione fornendo allo stesso copia del documento di identità. Anche grazie alla ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 11 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Nel comune di Giugliano un nipote di una ziaha finto dicon lei per andare ain unama è stato scoperto e denunciato. Si è conclusa oggi una attività di indagine della sezione di polizia giudiziaria del Corpo di Polizia Municipale di Giugliano, che ha portato a deferire D.A. all’Autorità giudiziaria con l’accusa di falso (materiale ed ideologico) il quale, allo scopo di ottenere l’assegnazione di case popolari di proprietà del comune diha falsamente attestato la convivenza con una zia gia’. “La defunta” avrebbe anche attestato la presenza del nipote nella propria abitazione fornendo allo stesso copia del documento di identità. Anche grazie alla ...

