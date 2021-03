Google | Career Certificates per chi cerca lavoro

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 11 marzo 2021) Incrementano competenze digitali, McKinsey stima +25% di persone indi occupazione dopo la pandemia.annuncia i, l’iniziativa lanciata dal colosso del web per aiutare chia orientarsi nell’attuale crisi economica e acquisire nuove competenze per rispondere alle esigenze legate all’evoluzione del mercato del. L’annuncio è stato dato dal Ceo die Alphabet, Sundar Pichai. Ancor prima del diffondersi della pandemia, una ricondotta dae McKinsey mostrava come più di 90 milioni di lavoratori in Europa avessero necessità di sviluppare nuove competenze utili per la propria professione. E la crisi globale ha accelerato molte di queste ...