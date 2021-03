Germania, presidente Federcalcio: «Low? Momento giusto per l’addio» (Di giovedì 11 marzo 2021) Fritz Keller, presidente della Federcalcio tedesca, ha commentato l’addio di Joachim Low alla panchina della Germania: le sue dichiarazioni Fritz Keller, presidente della Federcalcio tedesca, ha commentato l’addio di Joachim Low alla panchina della Germania. «Secondo me è il Momento giusto per questa scelta, ringraziamo Low per questi 15 anni e speriamo che possa chiudere nel migliore dei modi con l’Europeo di questa estate. Quindici anni sono un periodo molto lungo specialmente nel calcio di oggi e sono grato a Low per averlo speso alla guida della Germania. Ho sempre avuto fiducia nel suo lavoro e l’ho sempre sostenuto. Eravamo ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 11 marzo 2021) Fritz Keller,dellatedesca, ha commentatodi Joachimalla panchina della: le sue dichiarazioni Fritz Keller,dellatedesca, ha commentatodi Joachimalla panchina della. «Secondo me è ilper questa scelta, ringraziamoper questi 15 anni e speriamo che possa chiudere nel migliore dei modi con l’Europeo di questa estate. Quindici anni sono un periodo molto lungo specialmente nel calcio di oggi e sono grato aper averlo speso alla guida della. Ho sempre avuto fiducia nel suo lavoro e l’ho sempre sostenuto. Eravamo ...

Advertising

andrea_prevosti : RT @Corriere: Nel G20, il forum dei Paesi industrializzati quest’anno a guida italiana, Emma Marcegaglia è presidente degli imprenditori B2… - Corriere : Nel G20, il forum dei Paesi industrializzati quest’anno a guida italiana, Emma Marcegaglia è presidente degli impre… - la_magna_ : RT @ParticipioPart: In Olanda li chiamano dopati dalla CL scippata all’Ajax nel ‘96 In Germania sono considerati criminali In Inghilterra… - CarriaggioM : RT @ParticipioPart: In Olanda li chiamano dopati dalla CL scippata all’Ajax nel ‘96 In Germania sono considerati criminali In Inghilterra… - daniele7217 : RT @ParticipioPart: In Olanda li chiamano dopati dalla CL scippata all’Ajax nel ‘96 In Germania sono considerati criminali In Inghilterra… -