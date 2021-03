FIFA 21 e non solo vietati ai minori di 18 anni in Germania a causa delle loot box? Facciamo chiarezza (Di giovedì 11 marzo 2021) Pochi giorni fa il parlamento tedesco ha approvato la nuova proposta di legge che protegge i giovani. Tuttavia, con un aggiornamento dell'ultimo minuto, i legislatori hanno cercato di inasprirla ancora di più elencando una serie di punti. Vediamola nel dettaglio. Innanzitutto i giochi così come gli altri media, non saranno più classificati solo in base all'età e al contenuto, ma anche in base a come vengono utilizzati e quali elementi interattivi contengono. L'atto contiene un elenco di questi tipi di "funzionalità/meccanismi rischiosi" che devono essere considerati per determinare la classificazione di età appropriata: Tuttavia, spuntando una o più di queste caselle non significa automaticamente una classificazione di età superiore a quella presente nel gioco. La legge prevede anche la possibilità per le organizzazioni di rating di applicare descrizioni di ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 11 marzo 2021) Pochi giorni fa il parlamento tedesco ha approvato la nuova proposta di legge che protegge i giovani. Tuttavia, con un aggiornamento dell'ultimo minuto, i legislatori hanno cercato di inasprirla ancora di più elencando una serie di punti. Vediamola nel dettaglio. Innanzitutto i giochi così come gli altri media, non saranno più classificatiin base all'età e al contenuto, ma anche in base a come vengono utilizzati e quali elementi interattivi contengono. L'atto contiene un elenco di questi tipi di "funzionalità/meccanismi rischiosi" che devono essere considerati per determinare la classificazione di età appropriata: Tuttavia, spuntando una o più di queste caselle non significa automaticamente una classificazione di età superiore a quella presente nel gioco. La legge prevede anche la possibilità per le organizzazioni di rating di applicare descrizioni di ...

