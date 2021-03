Covid: verso proroga blocco licenziamenti. Con riforma degli ammortizzatori sociali (Di giovedì 11 marzo 2021) Orlando: «Andiamo nella direzione di una proroga del blocco dei licenziamenti, che però, per i lavoratori che dispongono di strumenti ordinari sarà legata ad un termine che sarà definitivo; per coloro non coperti da strumenti ordinari sarà agganciata alla riforma degli ammortizzatori sociali» L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 11 marzo 2021) Orlando: «Andiamo nella direzione di unadeldei, che però, per i lavoratori che dispongono di strumenti ordinari sarà legata ad un termine che sarà definitivo; per coloro non coperti da strumenti ordinari sarà agganciata alla» L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

riotta : Verso una seconda Pasqua in casa, numeri contagi non buoni in troppe regioni. #Draghi sa che deve investire ogni sf… - Adnkronos : #Piemonte verso zona rossa, sospesi ricoveri no covid e ambulatori - MediasetTgcom24 : Covid, Rt Piemonte 1,41: Regione verso zona rossa #Coronavirusitalia - Marisa25997645 : RT @riotta: Verso una seconda Pasqua in casa, numeri contagi non buoni in troppe regioni. #Draghi sa che deve investire ogni sforzo sul pia… - InfoVc24 : Covid-19, il Piemonte verso la Zona rossa: il dato Rt salito a 1,41 - -