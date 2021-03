Atletica: Antibo ricoverato per embolia polmonare (Di giovedì 11 marzo 2021) Roma, 11 mar. – (Adnkronos) – L’ex primatista italiano dei 5mila e dei 10mila metri Salvatore Antibo è stato ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Civico di Palermo a causa di una embolia polmonare che non sarebbe da collegare al Covid. Le sue condizioni sarebbero in condizioni critiche. A dare la notizia è stata Angela De Luca, sindaca di Altofonte su Facebook. “Ho appreso la notizia che il nostro campione Salvatore Antibo si trova ricoverato in terapia intensiva a causa di un’embolia polmonare. La situazione è molto critica. Siamo tutti vicini alla famiglia in quest’altra prova. Forza Totó!”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 11 marzo 2021) Roma, 11 mar. – (Adnkronos) – L’ex primatista italiano dei 5mila e dei 10mila metri Salvatoreè statoin terapia intensiva all’ospedale Civico di Palermo a causa di unache non sarebbe da collegare al Covid. Le sue condizioni sarebbero in condizioni critiche. A dare la notizia è stata Angela De Luca, sindaca di Altofonte su Facebook. “Ho appreso la notizia che il nostro campione Salvatoresi trovain terapia intensiva a causa di un’. La situazione è molto critica. Siamo tutti vicini alla famiglia in quest’altra prova. Forza Totó!”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

