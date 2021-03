Xbox e Xbox Game Pass si fanno pubblicità con la Marvel nel nuovo spot con Anthony Mackie di Falcon and the Winter Soldier (Di mercoledì 10 marzo 2021) Un nuovo spot per Xbox Series X/S e Xbox Game Pass ha come protagonista Anthony Mackie di Falcon and the Winter Soldier e utilizza il personaggio di Sam Wilson e l'MCU per pubblicizzare le console Xbox e il servizio in abbonamento. Lo spot mostra Sam che entra in un negozio che vende solo giochi Xbox e dice al dipendente Microsoft che ha perso 5 anni della sua vita, compresa la crescita dei nipoti. Sam dice che ha molto da recuperare e chiede aiuto all'impiegato del negozio. Ma questo non è solo un dipendente Microsoft con i capelli lunghi, è Aaron di Captain America: The ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 10 marzo 2021) UnperSeries X/S eha come protagonistadiand thee utilizza il personaggio di Sam Wilson e l'MCU per pubblicizzare le consolee il servizio in abbonamento. Lomostra Sam che entra in un negozio che vende solo giochie dice al dipendente Microsoft che ha perso 5 anni della sua vita, compresa la crescita dei nipoti. Sam dice che ha molto da recuperare e chiede aiuto all'impiegato del negozio. Ma questo non è solo un dipendente Microsoft con i capelli lunghi, è Aaron di Captain America: The ...

