Tecla Insolia: «Pretendo troppo da me stessa» (Di mercoledì 10 marzo 2021) Per capire quanto Tecla Insolia detesti rivedersi e risentirsi bisogna tornare indietro a quando aveva 7 anni e gli zii misero a tradimento un video della sua esibizione al saggio dell’anno prima: «Corsi nella stanzetta e mi misi a urlare e a piangere. Ancora oggi odio rivedermi: non va mai bene, c’è sempre qualcosa che posso fare meglio» spiega Tecla al telefono dalla sua casa di Piombino, ripromettendosi di essere più buona con sé stessa in futuro. Nel mentre, questa ragazza di 16 anni, impegnata al quarto anno dell’Istituto grafico pubblicitario, di strada ne ha fatta parecchia: canta da quando aveva cinque anni, ha vinto Sanremo Young nel 2019 ed è arrivata seconda tra le Nuove Proposte nel 2020. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 10 marzo 2021) Per capire quanto Tecla Insolia detesti rivedersi e risentirsi bisogna tornare indietro a quando aveva 7 anni e gli zii misero a tradimento un video della sua esibizione al saggio dell’anno prima: «Corsi nella stanzetta e mi misi a urlare e a piangere. Ancora oggi odio rivedermi: non va mai bene, c’è sempre qualcosa che posso fare meglio» spiega Tecla al telefono dalla sua casa di Piombino, ripromettendosi di essere più buona con sé stessa in futuro. Nel mentre, questa ragazza di 16 anni, impegnata al quarto anno dell’Istituto grafico pubblicitario, di strada ne ha fatta parecchia: canta da quando aveva cinque anni, ha vinto Sanremo Young nel 2019 ed è arrivata seconda tra le Nuove Proposte nel 2020.

Advertising

ViselliTania : RT @AlbertoFuschi: Tecla Insolia a #Sanremo2021. Mercoledì su #Rai1 con #LaBambinaCheNonVolevaCantare il film su Nada. Bravissima ?? https:/… - MusicStarStaff : CS_Nada, “La bambina che non voleva cantare”|Con Carolina Crescentini, Tecla Insolia, Paolo Calabresi e Paola Minac… - UgoBaroni : RT @rtl1025: ?? Domani, mercoledì 10 marzo ? Ore 11:10 ?? Carolina Crescentini e Tecla ospiti in W L'Italia @Carolcrasher @Tecla_insolia… - infoitcultura : La bambina che non voleva cantare: la parola a Carolina Crescentini e Tecla Insolia, protagoniste del film tv - 34_liss : RT @rtl1025: ?? Domani, mercoledì 10 marzo ? Ore 11:10 ?? Carolina Crescentini e Tecla ospiti in W L'Italia @Carolcrasher @Tecla_insolia… -

Ultime Notizie dalla rete : Tecla Insolia Carolina Crescentini, svela un inedito retroscena: rivelazione inaspettata Questo non è altro che film che racconta della vita e del successo di una grande voce della musica italiana: Nada, interpretata da Tecla Insolia . Sorprendente sarà il rapporto tra madre figlia, ma ...

La bambina che non voleva cantare Già le prime inquadrature non deludono le aspettative " perlomeno, quelle di chi fra ieri e oggi non vede molte differenze: chiusa in un camerino, la cantante (qui interpretata da Tecla Insolia , ...

Sanremo 2021: Tecla Insolia, chi è la giovanissima ospite della quinta serata QUOTIDIANO.NET Tecla Insolia: «Pretendo troppo da me stessa» Dopo aver vinto Sanremo Young ed essere arrivata seconda alle Nuove Proposte nel 2020, Tecla Insolia si prepara al suo primo ruolo di protagonista nel film «La bambina che non voleva cantare», in onda ...

“Nada, la bambina che non voleva cantare”, la fiction stasera su Rai 1 "Nada, la bambina che non voleva cantare": stasera su Raiuno andrà in onda la fiction attesa sulla grande cantante italiana.

Questo non è altro che film che racconta della vita e del successo di una grande voce della musica italiana: Nada, interpretata da. Sorprendente sarà il rapporto tra madre figlia, ma ...Già le prime inquadrature non deludono le aspettative " perlomeno, quelle di chi fra ieri e oggi non vede molte differenze: chiusa in un camerino, la cantante (qui interpretata da, ...Dopo aver vinto Sanremo Young ed essere arrivata seconda alle Nuove Proposte nel 2020, Tecla Insolia si prepara al suo primo ruolo di protagonista nel film «La bambina che non voleva cantare», in onda ..."Nada, la bambina che non voleva cantare": stasera su Raiuno andrà in onda la fiction attesa sulla grande cantante italiana.