Sono 22 409 i nuovi casi di covid e 332 i morti La positività sale a 6 | 2%

AGI - Ancora in crescita la curva epidemica in Italia. Sono 22.409 i nuovi casi nelle 24 ore (il giorno precedente 19.749), con 361.040 tamponi, 15mila più di ieri, ma il tasso di positività è comunque in salita al 6,2% (il 9 marzo era 5,7%). I decessi Sono 332 (ieri 376), per un totale di 100.811 vittime dall'inizio dell'epidemia. In netto aumento anche i ricoveri: le terapie intensive Sono 71 in più (il giorno prima +56), e salgono a 2.827, con 253 ingressi del giorno, mentre i ricoveri ordinari crescono di 489 unità (il giorno prima +562), 22.882 in totale. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La regione con più casi odierni è la Lombardia (+4.422), seguita dalla Campania che supera quota 3mila casi (+3.034), ...

