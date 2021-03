Roma | nuovo positivo al Covid | scelte ormai obbligate per Fonseca

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Juan Jesus è risultatoal, il calciatore giallorosso è già in isolamento: il gruppo squadra dellanon è stato contagiato Guai per laa poche ore dalla partita di Europa League contro lo Shakhtar Donetsk. Giallorossi in allarme a causa della positività al-19 di Juan Jesus. Il difensorenista è Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

repubblica : Meloni, pentito rilancia: 'Nel suo staff l'uomo dei 35mila euro nella busta del pane'. (Nuovo documento): Un nuovo… - Agenzia_Ansa : Luigi Sbarra è il nuovo segretario generale della Cisl. Lo ha eletto il Consiglio generale, riunito a Roma. Prende… - matteosalvinimi : Incontro stamane a Roma con il presidente della Regione Calabria Nino Spirlì: al centro del colloquio il nuovo pian… - Massimi47715989 : Slitta il decreto Sostegno, nuovo rinvio digital tax - Economia - ANSA - Tg1Rai : A Roma la cerimonia d'insediamento per il nuovo capo della Polizia: Lamberto #Giannini. Presente anche il ministro… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma nuovo

Ultime quattro al cardiopalma, due match casalinghi con Sampdoria e, poi il big match con la Juve e infine l'ultima di campionato a San Siro con l'Udinese .Ildirettore generale della Pubblica Sicurezza ha deposto una corona d'alloro sul sacello che ... alla presenza del sottosegretario di Stato Franco Gabrielli, del prefetto diMatteo ...La squadra è ora in attesa dei risultati dei nuovi tamponi svolti. La notizia Ore 12.15 – Roma, Juan Jesus positivo al Covid-19 – A seguito di un contatto con un positivo, il difensore della Roma Juan ...requisiti e come richiederli Il Comune di Roma ha pubblicato un nuovo bando per buoni spesa che scade il 15 giugno 2021, per le famiglie che si trovano in difficoltà economica anche a causa dell ...