“Nuraghi patrimonio umanità”, coro di appelli all’Unesco (Di mercoledì 10 marzo 2021) Pressing trasversale per i Nuraghi ‘patrimonio dell’umanità’. In vista del verdetto che arriverà a fine marzo, è coro di appelli all’Unesco affinché i siti nuragici della Sardegna, un po’ le piramidi nostrane, siano riconosciute patrimonio dell‘umanità. Dai Gesuiti, agli scienziati agli archeologi per arrivare al mondo dello showbiz, attorno ai Nuraghi e al prestigioso riconoscimento nel mondo si è creato un pressing trasversale sull’Unesco. Il tempo sta per scadere, gli appelli non si fermano. Sono più di 7.000, secondo le stime, i Nuraghi presenti ancora oggi in Sardegna; costituiscono una traccia importante della civiltà sarda antica di migliaia di anni. Si racconta che lo scultore Pinuccio Sciola ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 10 marzo 2021) Pressing trasversale per idell’’. In vista del verdetto che arriverà a fine marzo, èdiaffinché i siti nuragici della Sardegna, un po’ le piramidi nostrane, siano riconosciutedell‘. Dai Gesuiti, agli scienziati agli archeologi per arrivare al mondo dello showbiz, attorno aie al prestigioso riconoscimento nel mondo si è creato un pressing trasversale sull’Unesco. Il tempo sta per scadere, glinon si fermano. Sono più di 7.000, secondo le stime, ipresenti ancora oggi in Sardegna; costituiscono una traccia importante della civiltà sarda antica di migliaia di anni. Si racconta che lo scultore Pinuccio Sciola ...

Si amplia la rete a sostegno del riconoscimento dei monumenti della civiltà nuragica quali Patrimonio dell'Umanità. Anche Imago Mundi, ente organizzatore di Monumenti Aperti, sposa il progetto promoss ...