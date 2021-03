Nel Lazio 1 654 nuovi casi positivi +223 e 22 morti - 6 La Regione | ' Priorità ai vaccini'

Advertising

ZZiliani : Lo hanno rispettato tutti il protocollo #Covid, anche le retrocesse Spal, Brescia e Lecce. Tutti tranne la… - nzingaretti : Oggi 18 mila vaccinazioni anti #COVID19 nel Lazio. Record di somministrazioni giornaliere, grazie a tutte e a tutti… - agorarai : 'La vera differenza che dovremmo analizzare, e non si riesce a farlo, è quella tra le Regioni. Nel Lazio, ho prenot… - Bresingar : RT @BobbyMcflyy: L'ha già scritto dopo la partita con la Lazio e sono usciti agli ottavi. Nel dubbio vado a giocarmi 1X per domenica... htt… - MarkSilver1965 : RT @SaluteLazio: #Coronavirus: Vaccini anti Covid: ad oggi, #10marzo, effettuate 600837 vaccinazioni. Su -

Ultime Notizie dalla rete : Nel Lazio

RomaToday

numero dei casi positivi sono compresi anche 43255 dimessi/guariti (+451 rispetto a ieri). Gli ...Oggi su quasi 16 mila tamponi (+1.622) e oltre 22 mila antigenici per un totale oltre di 38 ...... "rispetteremo impegni" Covid e vaccinati positivi, cosa dicono gli esperti Vaccino covid... in maniera unanime, dalla Professione medica e odontoiatrica, utilizzando invecemigliore dei modi ...Zona rossa in tutta la provincia, ma il Covid continua a correre a due velocità: in alcuni Comuni il virus pare inarrestabile, ad Alatri e Monte San Giovanni Campano su tutti; in ..."La priorità sono i vaccini non dobbiamo perdere tempo, aspettiamo comunicazioni per le consegne di aprile e maggio. Non possiamo fermare la macchina adesso" ...