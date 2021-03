CorSport: Milan-Napoli, ballottaggio tra Mario Rui e Hysaj per la fascia sinistra (Di mercoledì 10 marzo 2021) Lunedì erano stati in due a scegliere di rinunciare alla giornata libera per continuare ad allenarsi: a Castel Volturno si erano visti, al lavoro, Elmas e Manolas. Ieri al duo di stakanovisti si sono aggiunti due compagni, scrive il Corriere dello Sport: Maksimovic e Lozano. Oggi Gattuso ritroverà tutta la squadra e inizierà a fare le sue valutazioni in vista del Milan. Oltre al dubbio relativo all’attacco, ovvero chi lasciare in panchina tra Mertens e Osimhen (con il nigeriano favorito per la maglia da titolare), il tecnico è alle prese con un altro ballottaggio, quello tra Hysaj e Mario Rui. “Il primo dubbio è in attacco, dove Mertens e Osimhen si contendono un posto dal primo minuto; il secondo, invece, riguarda la fascia sinistra, nuovamente orfana di Ghoulam e dunque ora da ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 10 marzo 2021) Lunedì erano stati in due a scegliere di rinunciare alla giornata libera per continuare ad allenarsi: a Castel Volturno si erano visti, al lavoro, Elmas e Manolas. Ieri al duo di stakanovisti si sono aggiunti due compagni, scrive il Corriere dello Sport: Maksimovic e Lozano. Oggi Gattuso ritroverà tutta la squadra e inizierà a fare le sue valutazioni in vista del. Oltre al dubbio relativo all’attacco, ovvero chi lasciare in panchina tra Mertens e Osimhen (con il nigeriano favorito per la maglia da titolare), il tecnico è alle prese con un altro, quello traRui. “Il primo dubbio è in attacco, dove Mertens e Osimhen si contendono un posto dal primo minuto; il secondo, invece, riguarda la, nuovamente orfana di Ghoulam e dunque ora da ...

