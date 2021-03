Vangelo del giorno | Matteo 18 | 21-35 – audio e commento Papa Francesco

Advertising

antonellaDiLodo : RT @MonsDiBruno: Vangelo del giorno 9 marzo 2021. - EmilioTrerotola : Commento al Vangelo del 09.03.2021 - donDeodato : RT @MonsDiBruno: Vangelo del giorno 9 marzo 2021. - MariolinaTropea : RT @MonsDiBruno: Vangelo del giorno 9 marzo 2021. - SavagliaAnto : RT @MonsDiBruno: Vangelo del giorno 9 marzo 2021. -

Ultime Notizie dalla rete : Vangelo del

Servizio Informazione Religiosa

Il Telegraph attacca Oprah Winfrey, che avrebbe reagito alle parole " come fossero il", ... Clare FogesTimes chiede pubblicamente " la revoca dei titoli reali " di duca e duchessa di ...... rea di aver accolto le denunce dei Sussex "come fossero il", senza sottolinearne "le evidenti contraddizioni". Mentre Clare Foges, columnist ultraconservatriceTimes di Rupert Murdoch, ...Gli estremisti indù usano la legge anti-conversione per fare arrestare due pastori e un insegnante cristiano. E mentre la famiglia battaglia per il loro rilascio, in carcere succede l'impensabile ..."Donna e società oggi": è il titolo dell'iniziativa proposta da diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano e dal Movimento ecclesiale di impegno culturale – Sezione di Cerignola (Meic) per mercoledì 10 marz ...